Prestaňte svet vylepšovať

V ostatnom čase sa stávajú staré veci predmetom záujmu a obdivu, ale napriek tomu sa ich zbavujeme. V lepšom prípade ich darujeme zberateľom, v tom horšom idú rovno na smetisko.

Môj priateľ, vo svojich postrehoch "Skrslo mi v makovici", skonštatoval, že svet je úžasné miesto pre život, keby sa ho ľudia nesnažili furt vylepšovať.

A o to vylepšovanie práve ide. Obdivujeme skvelé, dômyselne a jednoduché veci objavené v minulosti, stále fungujúce a napriek tomu sa ich zbavujeme a kupujeme ich vylepšené repliky. Veľakrát s menej kvalitného materiálu, aby vydržali iba tie dva roky záruky a to pôvodné, geniálne, vkusné, jednoduché a stále funkčné, odhadzujeme.

Ale pomaly už nemáme kam. Smetné nádoby sú stále väčšie, stále hlbšie ich zakopávame do zeme a je ich stále viac. A svet by bol úžasný, len keby sme nevymýšľali zbytočnosti. Nastúpila teda doba recyklácie, objavujú sa Re- use centrá, kde môžete priniesť niečo čo je funkčné, doma to nepotrebujete a odniesť si môžete niečo, čo ste kedysi dávno doma mali a milovali. Možno raz v ďalekej budúcnosti zamotáme archeológom hlavy, keď nebudú vedieť určiť vek otlčených kuchynských riadov používaných ešte celkom nedávno. Krásna predstava, taká svet omladzujúca.

Všetko sa zíde

Do starej truhlice ukryla som svoj svadobný vienok,

keď nevyžijem z dôchodku, budem živá zo spomienok.

Lacné retro

Myšlienka to nie je márna,

stačí požiť sto dva rokov a máš doma retro zdarma.

Krach automobiliek

Ekonomickú prosperitu treba urýchlene riešiť,

ohrozujú ju cyklisti a ľudia čo chodia peši.

Kam s ňou

Ani jedna rieka nie je taká "veliká",

aby sa do nej vmestila vyhodená biela technika.