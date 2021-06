Ako som využila známosť a vydierala členku komisie

Niekedy, keď treba zvíťaziť nad hlúposťou a zjavnou duševnou poruchou spoluobčanov, ktorí žijú medzi nami, je využitie známostí, prípadne aj citové vydieranie na presadenie dobrej veci, ospravedlniteľné.

Keď sa na dverách nášho obytného domu objavila výzva, aby sme podpísali žiadosť za vypílenie brezy pod oknami, spozornela som. Hlavne preto, že žiadosť bola odôvodnená tak, že by sa po breze mohli dostať cez balkón do bytu zlodeji. K vyzývateľovi sa pridala sa ďalšia obyvateľka, lebo breza jej špiní balkón. Čo viedlo ostatných ľudí k tomu, že podpísali, netuším. Výzva s podpismi bola odoslaná na oddelenie Životného prostredia a po krátkom čase prišla trojčlenná komisia vec s občanmi riešiť, prípadne dať súhlas s vypílením brezy. Diskusia trvala nekonečne dlho a postupne celkom od veci. Našťastie bola jedna členka komisie moja bývalá žiačka, tak som si ju dovolila zavolať nabok a vysvetlia som jej, že autor výzvy už dva krát zbytočne volal v noci políciu, že sa mu do bytu po breze chceli vlámať zlodeji. Proti vypíleniu som dôvodila aj tým, že breza je jediná možná ochrana balkónov pred spaľujúcim letným slnkom a či mi chce spôsobiť smrť. Členka komisie pochopila, aj sa poďakovala a breza bola zachránená. Autor výzvy putoval behom mesiaca do psychiatrickej liečebne a s mimoriadne čistotnou susedou sa muž rozviedol pre jej chorobné upratovanie. Toto bolo ľahké víťazstvo brezy, zdravého rozumu a známostí na správnom mieste. Ale väčšinou je to oveľa ťažšie až nemožné.

Kvitne bez obmedzenia

Aj tento rok mrzlo v máji, úroda ovocia je v háji

a že iba hlúposť kvitla, to nám včely nezachráni.

Predpoveď na jún

Ak v máji mrzlo, padal dážď, Naka, aj polícia,

tak v júni sa, podľa CIA, očakáva normalizácia.

Parlamentné hlasovanie

Každú chvíľu nová zostava, niekto je vždy proti, niekto za

a občanovi potom zostáva iba čakať, či bude aspoň remíza.

Finále

Keď nemá autoritu nikto a zostáva len vojenská sila,

krajina na to iste doplatí, vlastne už aj doplatila.