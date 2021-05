Sú tu a boli vždy, až kam naša pamäť siaha. Drevené, obyčajné latkové aj umelecké, pletivové, nevkusné plastové, ozdobne kované železné a v ostatnom čase dômyselne ukrývajúce súkromie dvora a záhrady, betónové.

Hovorí sa, že dobrý sused je lepší ako rodina. Aj o týchto to platilo. Susedy celé hodiny stávali z obidvoch strán pletivového plota, viedli dlhé debaty, vymieňali si recepty a klebety, jednoducho si rozumeli. Potom začali pri plote stávať sused so susedou, neskôr druhá dvojica, začali sa hádky, lietali kamene ponad plot, aj sa strieľalo a skončilo to na súde. No a záver, namiesto pletivového plota postavili betónový, dobre vysoký aby ho ani mačka nepreliezla, s určovaním otcovstva nemali dobrú skúsenosť..

Asi je to chytľavé, lebo voľakedy sme chodili po uliciach, obdivovali krásne kvitnúce predzáhradky a dnes iba kde tu vidíme ľuďom do dvora. Všade sú betónové, alebo celokovové ploty, nevidíš ľuďom ani do dvora, ani sused susedovi do záhrady a pre rúško ani úsmev na tvári. Sme dokonale izolovaní. Existuje už aj odborné pomenovanie moderných betónových stavieb, brutálna architektúra.

Nové ploty

Už ani dobrý sused, ani dobrý známy,

betónové ploty narástli medzi nami.

Izrael-Palestína

Veľký dar si dostal, ak ti dobrého suseda dal Boh,

lebo vojnu nie sú o spravodlivosti, ale o zlých susedoch.

Neviem čo je horšie

Nezostalo mi nič po predkoch,

komunisti ma obrali o fabriku a kapitalisti o všetko.

Boli to krásne časy

Ideológiu nechajme teraz bokom,

za socializmu sme mal menej peňazí, ale aj menej rokov.