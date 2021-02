Prečo muži prichádzajú o libido

Libido, sexuálna výkonnosť, je v ostatnej dobe ťažko skúšaný prvok mužskej osobnosti, postupne sa znižuje, dokonca ohrozuje obdarenejších majiteľov na živote. Príčiny sú známe a nepotešia ani mužov, ale hlavne ani ženy.

Príčiny sú teda jasné, útočia naň zákony, božie prikázania, lebo sex nie je iba číslo, ale aj šieste božie prikázanie o zákaze smilstva a v neposlednom rade aj mnohoženstva, pre ktoré sú muži ochotní prestúpiť na islam.

Útočia naň finančné problémy, neschopnosť zabezpečiť rodinu, lebo muži takto obdarení zvyknú mať veľké rodiny a tie treba živiť aj počas krízy. Nedávno zomrel slávny skladateľ a spevák, obdarený veľkým libidom a nechceme robiť predčasné závery, ale libido môže byť životu nebezpečné. Iný muž, otec jedenástich detí, ktorému leží na pleciach zodpovednosť nielen za vlastné deti, ale za celý národ, tiež takmer prišiel o život, keď sa dozvedel, že to jedenáste dieťa ani možno nie je jeho. V šoku havaroval, a tam by bolo jeho libido a mnohé ženy by zaplakali.

Mať dnes veľké libido je veľmi nebezpečné, vyvoláva závisť u mužov, nenávisť u opustených žien a náboženské vyhrážky, že boží trest ho neminie , ba až podozrenie z prestúpenia na islam.

Ale stačilo o libide, epigramy sú o iných témach.

Všetci na dne

Kríza vládne celým svetom, vždy niekomu biznis padne,

aj my dvaja s Ferom, sme každý večer celkom na dne.

Prázdne kostoly

Už sa nebudeme dlho v beznádeji zhrýzať,

africkí šamani nás naučia po kostole hvízdať.

Podľa Gándhího

Nenásilnému odporu ešte stále kde kto verí

a zatiaľ sa spoza dverí hladovka na nás škerí.

Všade protekcia

Politickí blázni sa chcú liečiť oddelene

a je ich už toľko, že majú aj svoje VIP oddelenie.