Raz to muselo prísť. Po dobách, kedy sme zo Zeme iba ťažili, prišla doba, kedy jej začíname niečo vracať. Ale nebol by to skutočný človek, keby jej nevrátil iba to, čo sám vyhodil a už mu to nevonia. Bohužiaľ, nevonia to ani Zemi.

Po dobách kamennej, bronzovej a železnej, nastúpila doba kompostová. Už nestačí odpad iba separovať, treba dôsledne oddeliť to, čo dokáže zem bezo zvyšku prijať. A tak sme začali veľmi nesmelo, pomaly a zdá sa neskoro, kompostovať. V triedení odpadu výrazne zaostávame za zvyškom Európy a ten, kto to dokáže vyriešiť, stane sa hrdinom 21. storočia a možno aj prezidentom.

Najobľúbenejším spôsobom likvidácie odpadu u nás je odhodiť na zem všetko, čo nepotrebujeme. V prírode, na lavičke v parku, alebo na mieste, kde sme strávili intímne chvíle s partnerom. No a potom sa stane, že paradoxne najviac smetí privezú z prírody na skládku odpadu ekologickí aktivisti. Túto súťaž pravidelne vyhrávajú a nevzdávajú sa, držiac sa hesla Martina Hojsíka: " Planétu máme iba jednu."

Také ekologické

Kým sa jarná tráva zazelená,

dizajnéri navrhli farbiť plasty dozelena.

Návrat v čase

Už nám hrozil stredovek, čas epidémií a tmárstva,

ale opäť máme šťastie, zavreli aj hodinárstva.

Kontrasty

Kým u nás ešte na potoku šaty perú,

zatiaľ sonda Juno dorazila k Jupiteru.

Po pandémii

Vybavia si ochranári certifikát, bude to ich pýcha

a začnú učiť ľudí, ako sa má správne v hore dýchať.