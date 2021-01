Sme ešte štáty, alebo už sekty?

K blížiacemu s termínu vypĺňania dotazníka o národnosti, dostala som z Českého spolku usmernenie, ak som Slovenka po rodičoch a takmer celý život žijem na Slovensku, ale narodená som v Čechách, smiem si písať obidve národnosti.

Usmernenie je jasné a dilema vyriešená. Zložitejšie by bolo nájsť usmernenie, keby som mala v dotazníku pomenovať štát v ktorom žijem. Je jedno z ktorej strany rieky Moravy to je, alebo či v Bielorusku, donedávna v USA a v iných, ďalších nemenovaných štátoch. Všetky majú spoločného menovateľa, demokraticky, teda so súhlasom väčšiny národa, zvoleného vodcu na ktorého presne sedí nasledujúca charakteristika: Na čele sekty stojí jej vodca, ktorý všetko riadi. Obvykle je to muž s nenásytným egom, ktorý napadá nepriateľa, podlieha výbuchom hnevu, je skalopevne presvedčený o svojej pravde, nepočúva rady ani kritiku, trpí stihomamom a túži po zbožňovaní, uctievaní a pochlebovaní.

Ak vám táto charakteristika niekoho pripomína, tak je na mieste otázka či sme štát, alebo sekta a je jedno akú národnosť si napíšem, môžem aj eskimácku, tam v zime aspoň neprší tri týždne vkuse.

Vláda plagiátorov

V tejto, pre nemocnice veľmi ťažkej chvíli,

môžu pracovať aj lekári, čo si diplom iba odfotili.

Kto je tu šéfom?

Vypočuj si radu skúseného sváka,

ak si šéfom v kuríne, tak nerob mŕtveho chrobáka.

Vieme udrieť

V porovnaní s Ruskom, sme síce štát menší,

ale náš "novičok", je oveľa údernejší.

Nakazená národná rada?

To sú iba plané kecy,

nakazených prišlo päť a negatívni vyšli všetci.

Ešte sa točí

Pretrieme si na Nový rok oči

a môžeme oslavovať, Zem sa ešte stále točí.