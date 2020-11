Keď porušenie tretieho prikázania až taký veľký hriech nie je

Deň sviatočný svätiť je, pri ich veľkom počte, dosť veľký problém. A svätiť nedeľu ako deň odpočinku už tiež veľmi nejde. Veď treba aj svietiť, aj kúriť, aj otvoriť obchod aj zachraňovať ľudí a v neposlednom rade aj biznis.

Ostatné dva mesiace v roku sú na sviatočné dni ozaj bohaté. Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých, Deň boja za slobodu a demokraciu sa, (plný zloby a nenávisti), tento rok zvlášť vydaril. A blíži sa sv, Mikuláš, veľmi vzdialený od pôvodného zámeru, obdarovávať chudobné deti. Nie že by ich nebolo dosť, ale práve tie chudobné sú obdarované najmenej.

Obchody sú plné čokoládových " Mikulášov", anjelov sú plné s.r.o., čertov plné väznice, Mikuláš nemôže chodiť po domoch, vlastne ani po ulici. Pamätám si časy, keď sa deti veľmi opatrne odvažovali písať na tabuľu to známe: " Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa". U mňa mohli bez obáv, mala som ideologickú výnimku, manžela Mikuláša. Potom už mohli oslavovať všetci, okázalo a monumentálne a teraz nikto. Teda aspoň nie na verejnosti a doma iba do počtu šesť detí. Ale deň sviatočný je každý, ktorý sme prežili bez zloby, nenávisti, nevery, podvodov a krádeží. No a keď prežijeme Vianoce a dožijeme sa januára, tak už nebudú chodiť Traja králi, Gašpar je za mrežami a ak Boh dá, tak nadlho.

Všetci by sme museli byť svätí

Ťahajme za jeden povraz najnovšia mediálna zvučka,

veď by sme aj, len keby, nebola na jeho konci slučka.

Obmedzenia

Mikuláš len v obmedzení a ďalšia zlá správa,

Traja králi chodiť nebudú, veď ako, bez Gašpara?

Má výsledky

Bude sv. Valentín , veľmi mocný svätý,

v novembri sa potom, rodí vždy najviac detí.

Poslušní

Pod sebou mám len poslušných ľudí, neverili by ste,

chodím hrabať, na Všechsvätých, na cintorín lístie.

Jeden nestačí

Rok je krátky, na toľké sviatky,

cez niektoré sa treba preniesť

a cez iné prejesť.