Najobľúbenejší hriech je ten šiesty

Smilstvo ( lat. luxuria) je, bez náboženského pátosu, pohlavná neviazanosť, alebo ak pritvrdíme, epidémia, ktorá usmrtila, alebo ničí, celé populácie obyvateľov. Toľko wikipédia.

Ale netreba nám rozoberať a analyzovať slovo smilstvo ako také, keď máme jeho skutky v každodennom prenose rovno z parlamentu a rovno od jeho predsedu, ak práve nie je pripútaný na lôžko z inej príčiny. Ak bol do parlamentu nami dobrovoľne zvolený a stále tam bez problémov a hrozby odvolania je, tak je smilstvo rozšírená a obľúbená epidémia a treba ju testovať celoplošne. Alebo stačí označiť epicentrá? A priznajme si, kto by si rád nezasmilnil, keď dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ani netreba aktivizovať cez média. No ale ak máme pri akte rúška, tak je všetko v poriadku.

Krutá štatistika

To už potom radšej padnúť z višne,

50% manželstiev končí rozvodom a smrťou tie zvyšné.

Celý rok s jednou

Málo je takých verných párov,

v ktorých pán, umýva riad, celý rok s jednou Jarou.

Určite o tom nevie

Ja viem, že sa máme radi, ja a ty,

len či vie aj tvoja žena, že nie si ženatý.

Otca mu

Tu nepomôže zákon ani vláda,

40% detí po okrese otca hľadá.

Manžel- režisér

Oznámil žene pravdu holú,

že v najnovšej hre o láske, bude hrať len vedľajšiu rolu.

Tak ako

Ešte si to raz rozoberme,

99% mužov je neverných, len s kým,

keď všetky ženy sú na 100% verné.