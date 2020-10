Môj vzácny priateľ, spisovateľ a novinár, mi ako reakciu na jeden epigram napísal, že desatoro naozaj treba meniť a vrátiť doň piate prikázanie. Desať božích prikázaní je dokonalý súpis pravidiel, stačí ich len dodržiavať.

Treba ich dodržiavať, riadiť sa nimi a všetky ďalšie postupne prijímané zákony sú iba aktualizácia, alebo poznámka pod čiarou. Ale zoberme si ich, jedno prikázanie po druhom, sebakriticky si ich prejdime a každému je hneď jasné, že nie sme a nikdy nebudeme schopní ich do jedného dodržiavať. A v tom je náš hlavný problém, že pravidlá sú jednoduché, vytesané dokonca do kameňa a my iba veľmi zložito vykladáme ako sa dajú tie prikázania obísť a ako si tú obchádzku obhájiť. O tom je celá právnická veda.

Ale mal môj priateľ pravdu. Najdôležitejšie prikázanie pre každého človeka je to piate. Nezabiješ. Lebo keď zabiješ, ďalších deväť už určite dodržiavať nebudeš môcť.

Keď niekto môže všetko

Menili páni ústavu, naposledy tuším vlani,

tento rok vraj budú meniť aj Desatoro božích prikázaní.

Zbytočnosti

Nechoďte sa spovedať, keď ste bez viny

a keď máte problém s vládou, nečítajte vládne noviny.

Spoľahlivý liek

Používajú ho radi v Číne,

trestom smrti liečia ľudí zo závislosti na zločine.

Národná tradícia

Kde ste sa tu toľkí vzali s kradmou rukou,

či vari dedovia zanechali remeslo svojim vnukom?