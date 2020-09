Prieskum, aké počítačové hry hrajú Slováci, ukazuje, že 9.9 % sú to detské hry. V mojej osobnej skúsenosti, že nad deťmi nemám šancu vyhrať, nejde o počítačovú hru, ale o pexeso. Ak neustále prehrávate, tak vás hra prestane baviť.

Desaťročné deti majú úžasnú vizuálne pamäť a sú skvelí hráči pexesa. Nemala som šancu vyhrať a vtedy, keď som to chcela vzdať, odznela tá krásna veta: "Prosím, hrajte sa s nami, necháme vás vyhrať". Dospelému človeku pripomína pexeso inú hru, má s tou detskou niektoré spoločné prvky, no hráme ju iba my, dospelí. Všetky karty sú k nám na začiatku hry otočné chrbtom, spriaznené dvojice odhalí vždy až nejaký škandál, alebo NAKA a keď dominantní hráči cítia, že nás hra prestáva baviť, nechajú nás občas vyhrať, lebo bez tých, čo v úplnej väčšine prehrávajú, túto hru hrať nemôžu. Prosím, nehrajte sa s nami, nenecháme vás vyhrať.

Keď niekto môže všetko

Menili páni ústavu, naposledy tuším vlani,

tento rok vraj budú meniť aj Desatoro božích prikázaní.

Nebezpečné vlny

Ako to u nás skončí, nemáme ani zdania,

s jeseňou sa na nás

valia vlny chrípky, pandémie a zatýkania.

Divadlá krachujú

Ani chlieb, ani hry a že som taký smelý,

keď nám bude najhoršie kto nás rozveselí?

Sporné osobnosti vyriešené

Po tých z 19. storočia pomenovať námestia a ulice

a po tých z dvadsiateho, stačí čapice.

Sudca priznáva

V mladosti dobre som si ustlal

a netušil, že raz nás všetkých zavrú a len niektorých že pustia.