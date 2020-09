Bojíme sa o tých najlepších

O vás, ktorí odvážne a nekompromisne, chcete odhaliť vykonávateľov a čo je ešte ťažšie, objednávateľov vrážd. V literárnych príbehoch sa čaká, kým zločinec urobí chybu, ale to znamená ďalšiu obeť. Preto sa o vás bojíme.

Tak kde ich hľadať? Ak za súčasnej vlády ešte žiadneho odvážneho novinára nezlikvidovali, tak to bude asi niekto z vlády minulej, z jej početných sponzorov a oligarchov. Tá však tvrdí, že to je niekto z vlády súčasnej, niekto z jej sponzorov a spriaznených oligarchov, že to narafičili tak, že museli odstúpiť. Počet možných páchateľov je síce veľký, ale predsa len ohraničený. A pri vynesení rozsudku by sa zišiel vojnový tribunál, tí sa nekašlú, aj keď žijeme v mieri a sme mimoriadne mierumilovní. Až na tých pár vrahov. Ozaj, už sa vie, kto spôsobil haváriu lietadla M.R. Štefánika a auta A. Dubčeka a.....

Svet nie je lepší

Aj sme postáli na námestí, aj sviečku zapálili z piety,

len kto tretí,obetuje teraz svoje vlastné deti.

Prirodzený výber

Nejde o žiadnu pavedu,

je fakticky dokázané, že najhlúpejšie opice nikdy stádo nevedú.

Právny štát

Na tom stojí spravodlivosť a múdri ľudia to vedia,

že právny štát funguje vtedy, keď zločinci sedia.

Neistá budúcnosť

Skutočnosť je taká,

že to čo prežívame, nie je nič v porovnaní s tým,

čo nás ešte iba čaká.