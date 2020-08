August je mesiac cisárov, klaunov, povstaní a ruje

Pomenovanie dostal po cisárovi Augustovi, hrdo ho nesú skutoční vládcovia, ale aj šašovia a klauni, či už na trónoch, alebo v manéži a je to najsilnejší a najpestrejší mesiac roka. Okrem iného je plný povstaní a vzbúrených emócií.

Dva letné mesiace, júl a august, majú po tridsaťjeden dní. Údajne preto, že sú pomenované po dvoch cisároch Júliovi Cézarovi a cisárovi Augustovi a kto by si chcel rozhnevať cisára. Nikto, ani dávno mŕtveho nie, ani toho žijúceho, hlavne nie toho, žijúceho v hlbokej demokracii.

August je najsilnejší a zároveň najpestrejší mesiac roka a práve v tomto mesiaci vzniká veľa povstaní, čo potvrdzujú aj naše vlastné národné dejiny. Možno to spôsobuje horúčava, možno tých dlhých tridsaťjeden horúcich letných dní, alebo je to dané samotnou prírodou, lebo august je mesiacom ruje, nielen pre jelene a nie len pre zvieraciu ríšu. Každoročne sa nám potvrdzuje, že august je horúci, plný emócii, sporého oblečenia a ako sa neskôr ukáže, je to aj plodný mesiac.

Iba jeden

Šokoval vás holý muž na diaľnici, milé ženy?

V auguste sa to iste zmení a šokovať vás bude jeden oblečený.

Ochladnutie

Žiadne vrelé reči moji drahí,

je mi tak horko, že preferujem chladné medziľudské vzťahy.

Celonárodné prianie

V zime v drahom kožuchu na módnu prehliadku

a v lete, keď je horúco, na doživotie do chládku.

Skončila letná súťaž

Hlásila mi z kníhkupectva teta,

že Mgr. je víťazný titul tohto leta.

Pravda o SNP

Skutočnú pravdu už nikto nepovie ti,

aj gardisti, aj partizáni, všetci mali deti.