Včely a ženy patria medzi ohrozené druhy

Včela je hospodársky významný živočích, ale nemôžeme ju zaradiť medzi chránené. Museli by sme ju najskôr vypustiť na slobodu, lebo iba slobodný živočích môže byť chránený. A sme pri dôvode pre ktorý včely a ženy spolu spájame .

V ostatnom čase laická verejnosť, parlament ale aj odborníci riešia to, čo by malo byť výsostným právom slobodnej ľudskej bytosti a síce rozhodnutie, či porodí počaté dieťa. Poradiť sa môže so svojim lekárom a s partnerom, ak nejakého má, ale nie poslankyňami a už vôbec nie s poslancami v parlamente.

Žiadna normálna, rozumovo a citovo vybavená žena, nepristupuje k rozhodnutiu, prerušiť tehotenstvo, ľahko a bez dôvodu, veď ohrozuje aj svoj vlastný život. Ale ak na to nemá ani rozum, ani cit, tak Boh pomáhaj tomu prípadne narodenému dieťaťu.

Vráťme sa však k paralele usporiadania deľby práce a povinností v úli. Trúd svoju úlohu s potešením splnil, robotnice sa starajú a včelia matka zabezpečuje rozmnožovanie včelstva. Ale v ľudskej spoločnosti chýbajú včelie robotnice a "trúdy" sa občas vyparia, netreba ich ani vyháňať z úľa. Ako povedal jeden inteligentný a citlivý člen parlamentu, celá diskusia o legalizácii prerušenia tehotenstva je trápna a pre ženy ponižujúca. Ešte na záver, skúste si počas parlamentných prázdnin zobrať domov zopár detí z detských domovov a keď ich budete vracať späť, spýtajte sa ich, či sú tam šťastné, či sa pýtali na svet a či je štát dobrá matka a otec v jednom.

Kto rozhodne

Vždy, keď miesto nich, rozhodne niekto druhý,

viem, že včely a ženy sú ohrozené druhy.

Baby boom

Čo si žena v karanténe počne,

vedia nielen mladé, ale aj päťdesiatročné.

Riešili

Že drony budú opeľovať kvety,

chlapi v krčme riešili, že čo a ako deti.

Čo nás čaká

Korona, komáre, kliešte, všetko začína na ká,

zatiaľ čo ostatné písmená ešte preveruje NAKA.