"Rodinné balenie" sa vždy oplatí

Autori tohto reklamného názvu nevymysleli nič nové, iba použili tisícročiami overenú pravdu, že rodinné balenie sa oplatilo v minulosti, aj teraz a je úplne jedno aký tovar práve ponúkajú. Oplatí sa vždy a nielen v reklame.

Nájdete ho všade a ponuky sú veľmi pestré, od obliečok na postele až po ponožky. Existujú internetové obchody, v nich "zľavové" kupóny na najvýhodnejšiu kúpu tovaru v rodinnom balení.

Nič nové, až na to, že ponuka tovaru v tejto forme je odvodená od základnej pravdy, že patriť do rodiny je podmienkou úspešnosti v živote. Vedeli to už ľudia v jaskyni, kedy najbližšia rodina dostala najlepšie miesto pri ohnisku, vedeli to mafie celého sveta v minulosti, aj teraz. A dobrým ťahom je dať si názov rodiny aj do názvu politickej strany.

Hlavným princípom rodiny je chrániť svojich členov, nájsť im dobre platené miesto, pekné bývanie, zabezpečiť beztrestnosť, lebo,povedzme si pravdu, v každej rodine sa pritrafí nejaký ten delikt, prípadne nehoda so smrteľnými následkami, keď je to pre pokoj v rodine nevyhnutné.

Ale čo tí, čo nemajú to šťastie dostať sa do príbuzenstva, alebo, čo je ešte horšie, prestali rodinu poslúchať. V tom prípade si otvorte reklamu, tam nájdete veľa ponúk, stačí mať peniaze a môžete vstúpiť, teda vlastne kúpiť.

Historický vzor

Zamýšľať sa nad morálkou, známeho politika ani nehne,

v počte nemanželských detí, Svätopluka aj tak nedobehne.

Dobytkári

Nebudeme našich ľudí zbytočne politikou trýzniť,

nech radšej,na rodnej hrude, budujú rodinný agro biznis.

Musíme ísť na pracák

Nie som v tom sám, určite nás bude viacej,

písali sme prominentom, za peniaze, diplomové práce.

Tak sa to robí v rodine

Ja vám dám všetko zlato, moje kontá, na Ibize vilu,

a vy ma miesto do basy, pošlete na tvrdo do exilu.