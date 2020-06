Koho zabilo a čo budeme jesť

V ostatnom čase sú to dve najfrekventovanejšie témy. Naozaj a úprimne chránime najslabších členov spoločnosti, alebo chránime seba pred nimi? Že pravdepodobne skôr to druhé, mi potvrdilo zaujímavé usmernenie pri otváraní škôl.

Informácia, alebo odporúčanie, z obdobia prípravy nástupu detí do škôlok a škôl znela, nezačleňovať do škôl deti, ktoré žijú v jednej domácnosti so starými rodičmi. Toľko z usmernenia, etickú stránku si rozoberte sami a dopredu viem, že ani dvaja ľudia sa na správnosti usmernenia nezhodnú.

Čo všetko Číňania jedia a Európan by to nezobral do úst, je ďalšia polemická téma. Lenže Čína je jedna z najstarších civilizácií a jej obyvatelia prešli fázami vývoja, kedy pre prežitie museli jesť všetko, aj keď dávajú prednosť rastlinnej potrave. Keď úroda opakovane niekoľko rokov po sebe uschne, alebo ju zjedia kobylky, tak treba jesť kobylky.

Peter Menzel, cestovateľ a fotograf vo svojej knihe "Hladná planéta" pred pár rokmi zmapoval koľko dolárov minie bežná rodina za týždeň na jedlo. Od 500 dolárov v Nemacku, po 1,62 stotín dolára v Tschade v Afrike. Kto vie, koľko by to bolo dnes, keď väčšina ľudí sedí doma , varí, pečie a kváskuje. Neviem to odhadnúť, ale viem, že v Tschade sa nič nezmenilo.

Problém vyriešený

Keď konečne vyjdú dôchodcovia z domu,

už trinásta dôchodok ani nebude dať komu.

Zostaň doma, mama

Nosia mi vďačné deti balíčky, čo by mi iný nedal,

ale že karanténa skončila, mi nikto z nich nepovedal.

Dôležité povely

Na ľudí treba ísť zostra,

kynológovia radia naučiť ich dva povely,

ľahni a zostaň.

Ďakujeme ponížene

Že žijeme v nevoľníctve, s chlapmi v krčme nerieš,

veď náš pán veľkomožný, sľúbili, že zrušia dereš.

Nemôžem zato

Tak dlho sme zvykli tvrdiť, že za všetko môže Čína,

až sa teraz bojím priznať, že pochádzam od Děčína.