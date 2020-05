Je máj, najvyšší čas privatizovať chrústy

Keď človek sprivatizoval skoro všetky hmotné statky, pustil sa do prírodných zdrojov a začal privatizovať vodu, lesy a miesta kde je čistý vzduch.. Len s chrústami, ktoré sú známe svojou nesmrteľnosťou, sa mu to zatiaľ nepodarilo.

I keď, vďaka pesticídom, v minulom storočí, skoro vyhynuli a my sme si takmer mohli pripísať víťazstvo v spore o nesmrteľnosti chrústov, nakoniec prežili.

Vynaliezavý je nielen človek, ale aj príroda, preto je náš nepriateľ stále menší, neviditeľnejší, nebezpečnejší a víri okolo nás. Je máj, chrústy vyletia, začnú znepokojovať záhradkárov a tak je najvyšší čas na ich privatizáciu. To je najbezpečnejší spôsob ako ich zlikvidovať, podľa už osvedčeného scenára, že čo si človek v prírode prisvojí, to zničí. A nebude to zlá investícia, chrústy sú nedeliteľnou súčasťou potravinového reťazca, škorce a lastovička by vedeli o tom dlho štebotať.

Kto zvíťazí?

Nepriateľ je čím ďalej, tým menší,

ale aj Boh je stále vynaliezavejší.

Privatizujte chrústy

Všetko je už súkromné,lesy, voda, vzduch aj včely,

iba chrústy nie, tie vždy včas uleteli.

Čo je horšie?

Len sedliacky rozum, žiadna veda,

koronu prežiť môžeš, ale hlad sa nedá.

Pod májovou čerešňou

Keď sme pod ňou všetci, problémy sa lepšie znesú

a je milión krásnych veci, ktoré zakázané nie sú.