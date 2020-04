Ani čierny, ani biely, ani kváskový

Už mesiac sa pri kontajneroch na smeti neobjavil ani kúsok odhodeného chleba. Že by konečne začala fungovať dlhoročná osveta o tom, že vo svete hladujú deti a my zahadzujeme chlieb, alebo môže ísť osveta do čerta?

Možno ešte pár týždňov a prestanú nás zaujímať hladné deti vo svete a budú hladné tie naše. Zatiaľ pohoda a internet plný obrázkov o tom, ako bývajú naše celebrity. Naozaj vynikajúci návod, koho sa oplatí okradnúť. Žiadne maskovanie nie je dnes podozrivé, ani zbraň netreba, stačí zakašľať. Tak do toho zlodeji. Kradnúť a privatizovať treba teraz, kým je národ zľaknutý a poslúcha.

Privatizácia lesov

Robil som to pre kultúru, naozaj len pre ňu,

aby sme na svojom, mohli hrať "Hájnikovu ženu".

Kaderníctva zatvorené

Otvorili iba psie salóny, tak čo je veľa, to je veľa,

od zajtra začnem štekať na deti, aj na manžela.

Prvá fáza uvoľňovania

Zajtra bude zo mňa človek nový,

zájdem ráno na tržnicu a tajne aj k holičovi.

Príkaz jasný

Nápis na dverách chybu nemá:

Predajňa bude,

až do odvolania vlády, zatvorená.