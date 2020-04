Nie iba preto, že je skvelý básnik, prozaik, dramatik a fotograf, ale hlavne preto, že opravuje a dáva nový život starým veciam, ktoré boli dokonale vymyslené, len sa nám zunovali a zdalo sa nám jednoduchšie vymeniť ich za nové.

Minulý rok, v lete, sme s Českým spolkom pochodili po zámkoch a múzeách, boli krásne, ale mňa najviac lákali neprekonateľné zariadenia starých kuchýň a roľníckych dvorov s ich náradím potrebným na všetky poľné práce. Sú technicky dokonalé, dômyselné, zhotovené s fantáziou a fungujúce iba za pomoci prírodnej energie a ľudskej sily.

A tak sa dostávam k príbehu môjho skrinkového šijacieho stroja na nožný pohon značky VERITAS a k Benjamínovi. Veritaska mi slúžila verne okolo štyridsať rokov a keď sa rodina rozhodla, že skrinka zavadzia v byte, kúpili mi elektrický, kufríkový. Ale to nie je ono, chýba mi prepojenie nohy, ruky, hlavy a šijacieho stroja. Keď uverejnil Beňo na FB prosbu, či mu niekto nemôže poskytnúť súčiastku na pokazené fungovanie spodnej nite na jeho elektrickej veritaske, s radosťou som mu darovala celý môj šijací stroj. Čo to opravil, veď aj bolo teba a veľká bola moja radosť, keď som na fotografii videla, že stroj žije, že Beňo na ňom šije rúška a určite, tak ako ja v minulosti, sa jej zdôveruje. Lebo iba my, amatérski krajčíri vieme, čo je to vyrozprávať sa pri šijacom stroji tomuto mlčanlivému priateľovi zo všetkých tajomstiev a trápení. Ale musíte pri tom šliapať na pedál, to je je to skutočné prepojenie, tak fungovali všetky dokonalé vynálezy.

To je moja odpoveď na otázku, prečo mám rada Benjamína Škreka. Pochopil, že prišla doba, kedy si musíme šanovať vynálezy ľudského umu, ktoré fungujú na princípe ľudskej energie. Nevyhadzujte teda staré, funkčné stoje a nevzdávajte sa starých priateľov. Život bude opäť jednoduchší keď zistíme, bez čoho sa žiť dá a bez čoho nie.

Značkové rúška

Čo sa originality týka,

každý chce mať rúško, minimálne od básnika.

Čo je horšie?

Len sedliacky rozum, žiadna veda,

koronu prežiť môžeš, ale hlad sa nedá.

Bolo nám to treba

Trochu tej pandémie už hádam aj bolo treba,

inak by sme nevedeli upiecť ani kúsok chleba.

Nekašľať na ľudí

Z fantastického sne som sa ráno prebudil,

nová vláda nariadila, prestať kašľať na ľudí.

Láska je láska

Konečne jedna dobrá správa,

vtáky sa začali tak rozmnožovať,

že vírus za nimi ďaleko zaostáva.