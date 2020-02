Sme lepší ako Amazon

Šéf Amazonu prisľúbil desať miliárd dolárov na boj proti klimatickým zmenám. Ale my sme lepší, za púhych dvanásť miliónov šesťsto tisíc, ktoré sme investovali do volieb, nastalo v spoločnosti veľké ochladenie.

Keby sme mali na Slovensku ľadovec, tak sa okamžite prestane roztápať. Malo by to byť naopak, lebo tou mladou horúcou krvou a silou, ktorá chce ísť do toho, do riešenia problémov, by malo prísť k všeobecnému otepleniu, ale nie je to tak. Pred dvomi rokmi išiel do toho, do riešenia problémov, mladý človek, Ján. A nemal to ako volebný program, ale ako program mravný. Rozdávajúc predvolebné plagáty na zhromaždeniach za Jána a Martinu, sme ten pomyslený ľadovec udržali nadlho na bode mrazu.

Za Jána a Martinu

Len slová, slová, slová

a svet nie je o moc lepší ako predtým,

len kto tretí,

obetuje zajtra svoje vlastné deti.

MDŽ vo februári

K istému víťazstvu SMER mieri,

už na Valentína rozdával

ženám k MDŽ bomboniéry.

USMERnenie

Pre voličov prišlo k zmene

a že im štát žičí, tak tí v zahraničí,

dostanú lístky už vyplnené.

Nedocenení

Národné ocenenia, aj tituly, "hrdinom " padli,

na rozdiel od Jánošíka, veľmi dlho kradli.