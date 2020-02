Vlasť je ako Mrkvičkova matka

Vlasť už nie je iba geografický pojem, nie iba miesto, kde sme sa narodili a za ktoré by sme, v prípade potreby mali položiť život, ale už je to aj názov politickej strany. Jej zakladateľ je buď človek znalý práva, alebo hazardér.

Lebo Vlasť s veľkým V môže byť zhanobená, zneužitá, vyvedená na posmech prípadne zrušená. A to si mal jej zakladateľ, znalý práva, uvedomiť, lebo zhanobiť vlasť je trestný čin a je jedno či sa píše s veľkým, alebo s malým písmenom. A možno si spomenul na staré dobré politické školenie, kde mali vojaci definovať, čo je to vlasť a vojak Mrkvička povedal, že vlasť, to je ako moja matka. Za ním nasledujúci vojak iba zopakoval, že vlasť, to je ako Mrkvičkova matka. Ak je to teda tak, že vlasť je iba Mrkvičkova matka, tak žiadny postih zakladateľovi Vlasti nehrozí. Veď má nakoniec právo v malíčku.

Prirodzený výber

Nejde o žiadnu pavedu,

naopak,je dokázané, že najhlúpejšie opice

nikdy stádo nevedú.

Všetko pre politiku

Toľko som pre ňu obetoval, až mi je z toho zle.

A čo mám z toho? Nič, len peniaze a peniaze.

55 tisíc volilo zo zahraničia

Tie volebné prieskumy Slovenský národ zničia,

o štyri roky budú chcieť všetci voliť zo zahraničia.

Účinná pomoc

V zdravotníctve je situácia taká,

že preventívne prehliadky začala robiť už aj NAKA.

Polročné vysvedčenie

Keď nič nechápete, tak radšej školu zmeňte

a netárajte mi tu hlúposti ako v parlamente.