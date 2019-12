Nemať názor je prepych

Ešte pár dní si tento prepych môžeme dovoliť, kým sa nezačne naplno zvolebnievať. To dlhé predvolebné moratórium by možno bolo malo niečo do seba. Nikto by nám oficiálne nemohol ani len nenaznačiť, aký máme mať názor.

Ale takto všetci tí, ktorí majú v popise práce mať názor, budú nám ten svoj odporúčať, vnucovať, možno aj bombonierku podarujú.

Na druhej strane ale mať názor sa oplatí a najlepší je taký nie celkom vyhranený, s takým sa dá obchodovať. A hlavná, tvrdá valuta sú slová, tvrdé slová a plané sľuby. O náš názor sa budú uchádzať rôzne prieskumy a testy a na ich výsledkoch nám budú chcieť ukázať, ktorý je ten jediný, správny názor. Ale test ľudskosti k nim určite patriť nebude.

Toto všetko nás iba čaká, ale zatiaľ to neriešme. Dovoľme si ešte chvíľu ten prepych,nemať názor. Na nič. Dokonca ani na počasie.

Dankovo srdce

Na strašný sen sa vždy ráno prebudí,

že si musí vyrvať srdce,

za Boha, za národ, za ľudí.

Je štedrá

Príroda je štedrá, len aby ste vedeli,

čím je teplo v byte drahšie,

tým nám ho viac na Vianoce nadelí.

Zmena klímy

Žijeme v teplotnom pásme takom,

že už ani nevieme,

ako sa váľajú gule snehuliakom.

Pôjdu pred súd

Pre zvieratá to bola hotová apokalypsa,

keď namiesto zlodeja, ľudia nakopali psa.

Novoročné menu

Aj červotoče radi boli,

že sa na večierku podávali švédske stoly.